«Финикс» переиграл «Лейкерс», у Букера, Дэвиса и Леброна дабл-даблы

«Финикс» на своем паркете одержали победу над «Лейкерс» в матче Кубка НБА — 127:100.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Финикса» Девин Букер, который оформил дабл-дабл — 26 очков и 10 результативных передач. Кроме того, дабл-даблы оформили нападающие «Лейкерс» Энтони Дэвис (25 очков и 15 подборов) и Леброн Джеймс (18 очков и 10 передач).

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«Финикс» — «Лейкерс» — 127:100 (31:25, 31:35, 36:18, 29:22)

27 ноября. Финикс. «Футпринт Центр».

«Финикс» одержал 10-ю победу и занимает 5-е место турнирной таблице Восточной конференции конференции, а «Лейкерс», потерпевший 7-е поражение располагается на 6-й строчке.