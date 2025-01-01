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Сегодня, 08:06

«Финикс» потерпел поражение от «Мемфиса», Дюрант оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
Кевин Дюрант против Аарона Гордона.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Финикс» на своем паркете проиграл «Мемфису» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:117. «Санс» потерпели третье поражение подряд.

Форвард хозяев Кевин Дюрант оформил дабл-дабл — 29 очков и 10 подборов. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Гриззлис» Джарен Джексон, оформивший дабл-дабл — 40 очков и 10 подборов.

«Мемфис» с результатом 23-11 занимает 2-е место в Западной конференции. «Финикс» идет на 11-й строчке — 15-17.

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Мемфис» — 112:117 (26:36, 29:33, 31:22, 26:26)

Ф: Дюрант (29 + 10 подборов), Джонс (21), Букер (16).

М: Джарен Джексон (40 + 10 подборов), Бэйн (31), Кеннард (17).

Баскетбол
НБА
БК Мемфис Гриззлиз
БК Финикс Санс
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