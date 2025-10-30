Видео
30 октября, 07:35

«Финикс» проиграл «Мемфису», Букер набрал 32 очка

Евгений Козинов
Корреспондент

«Финикс» на своем паркете проиграл «Мемфису» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:114.

Атакующий защитник «Санс» Девин Букер набрал 32 очка и стал самым результативным игроком встречи.

«Мемфис» с результатом 3-2 идет на 7-й строчке в Западной конференции. «Финикс» на 14-м месте — 1-4.

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Мемфис» — 113:114 (26:27, 27:22, 25:32, 35:33)

Ф: Букер (32), Уильямс (20 + 11 подборов), О'Нил (18), Аллен (14), Гиллеспи (14).

М: Морант (28), Джарен Джексон (18), Альдама (14 + 10 подборов), Кауард (14).

Баскетбол
НБА
БК Мемфис Гриззлиз
БК Финикс Санс
