«Финикс» проиграл «Мемфису», Букер набрал 32 очка

30 октября, 07:35
«Финикс» на своем паркете проиграл «Мемфису» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:114.
Атакующий защитник «Санс» Девин Букер набрал 32 очка и стал самым результативным игроком встречи.
«Мемфис» с результатом 3-2 идет на 7-й строчке в Западной конференции. «Финикс» на 14-м месте — 1-4.
НБА
Регулярный чемпионат
«Финикс» — «Мемфис» — 113:114 (26:27, 27:22, 25:32, 35:33)
Ф: Букер (32), Уильямс (20 + 11 подборов), О'Нил (18), Аллен (14), Гиллеспи (14).
М: Морант (28), Джарен Джексон (18), Альдама (14 + 10 подборов), Кауард (14).