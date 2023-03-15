Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Финикс»

Сегодня, 07:29
«Милуоки» на выезде переиграл «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:104. Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл.
В другой встрече «Портленд» на своем паркете проиграл «Нью-Йорку» — 107:123.
НБА
Регулярный чемпионат
«Финикс» — «Милуоки» — 104:116 (24:29, 24:28, 36:28, 20:31)
Ф: Букер (30), Эйтон (19), Пэйн (13), Лэндейл (12).
М: Я. Адетокунбо (36 + 11 подборов), Б. Лопес (21 + 10 подборов), Холидэй (12).
«Портленд» — «Нью-Йорк» — 107:123 (33:20, 22:29, 26:42, 26:32)
П: Лиллард (38), Саймонс (22), Тайбулл (15).
Н: Куикли (26 + 10 подборов), Рэндл (24 + 10 подборов), Барретт (22), Макбрайд (18).