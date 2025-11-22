«Финикс» выиграл у «Миннесоты»

«Финикс» выиграл у «Миннесоты» в матче Кубка НБА — 114:113.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс, набравший 41 очко.

Матчи Кубка НБА идут в зачет регулярного чемпионата. «Финикс» и «Миннесота» идут с результатом 10-6 в Западной конференции, занимая 7-е и 6-е места соответственно.

НБА

Регулярный чемпионат

Кубок НБА

Западная конференция

Групп А

«Финикс» — «Миннесота» — 114:113 (32:24, 30:25, 19:33, 33:31)

Ф: Брукс (22), Гиллеспи (20), Уильямс (19), Букер (16 + 10 передач), О'Нил (16).

М: Эдвардс (41), Рэндл (20), Макдэниэлс (13), Гобер (12 + 12 подборов).