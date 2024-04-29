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НБА

Сегодня, 07:28

«Миннесота» выбила «Финикс» из розыгрыша плей-офф НБА

Руслан Минаев
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«Миннесота» на выезде победила «Финикс» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НБА — 122:116.

Самым результативным игроком встречи стал Девин Букер («Финикс») — 49 очков.

«Тимбервулвз» победили в серии со счетом 4-0 и вышли во второй раунд. Следующим соперником «Миннесоты» станет победитель матча «Денвер» — «Лейкерс» (счет в серии 3-1 в пользу «Наггетс»).

НБА

Плей-офф

1/8 финала

«Финикс» — «Миннесота» — 116:122 (26:25, 35:31, 31:34, 24:32)

29 апреля. Финикс. «Footprint Center».

Счет в серии: 0-4

НБА
БК Миннесота Тимбервулвз
БК Финикс Санс
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