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Сегодня, 07:52

«Миннесота» в гостях выиграла у «Финикса»

Даниил Аршавский
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«Миннесота» на выезде переиграла «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:113.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Санс» Кевин Дюрант, набравший 33 очка. Лучший у «Тимбервулвз» — атакующий защитник Энтони Эдвардс с 33 очками.

«Миннесота» одержала 25-ю победу и занимает 7-е место в Западной конференции, «Финикс» потерпел 21-е поражение и идет 9-м.

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Миннесота» — 113:121 (29:22, 30:33, 18:26, 36:40)

Ф: Дюрант (33), Букер (28), Бил (17), Аллен (11).

М: Эдвардс (33), Рэндл (28), Александер-Уокер (23), Макдэниэлс (14).

30 января. Финикс. «Footprint Center».

Баскетбол
НБА
БК Миннесота Тимбервулвз
БК Финикс Санс
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