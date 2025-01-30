«Миннесота» в гостях выиграла у «Финикса»

«Миннесота» на выезде переиграла «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:113.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Санс» Кевин Дюрант, набравший 33 очка. Лучший у «Тимбервулвз» — атакующий защитник Энтони Эдвардс с 33 очками.

«Миннесота» одержала 25-ю победу и занимает 7-е место в Западной конференции, «Финикс» потерпел 21-е поражение и идет 9-м.

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Миннесота» — 113:121 (29:22, 30:33, 18:26, 36:40)

Ф: Дюрант (33), Букер (28), Бил (17), Аллен (11).

М: Эдвардс (33), Рэндл (28), Александер-Уокер (23), Макдэниэлс (14).

30 января. Финикс. «Footprint Center».