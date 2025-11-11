«Финикс» победил «Нью-Орлеан», «Миннесота» переиграла «Юту»

«Финикс» победил «Нью-Орлеан» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 121:98.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Санс» Грэйсон Аллен, у которого 42 очка.

«Финикс» выиграл третий матч подряд, занимает восьмое место в Западной конференции (шесть побед, пять поражений). «Нью-Орлеан» (2-8) идет на последнем месте.

В другом матче игрового дня «Миннесота» в гостях обыграла «Юту» — 120:113. Защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс записал на свой счет 35 очков.

«Миннесота» выиграла третий матч подряд, она занимает шестое место в Западной конференции (2-4). «Юта» проиграла третий раз подряд, идет на 12-м месте (3-7).

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Нью-Орлеан» — 121:98 (29:22, 35:19, 32:29, 25:28)

Ф: Аллен (42 очка), Букер (19), Брукс (18)

Н: Мерфи (21 + 10 подборов), Фиарс (15), Бей (15)

«Юта» — «Миннесота» — 113:120 (30:26, 25:27, 25:40, 33:27)

Ю: Джордж (27), Маркканен (21), Михайлюк (11)

М: Эдвардс (35), Рэндл (27), Макдэниелс (16)