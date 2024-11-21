70 очков Брансона и Таунса принесли «Нью-Йорку» победу над «Финиксом»

«Нью-Йорк» на выезде обыграл «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА — 138:122.

У гостей 70 очков на двоих набрали Джейлен Брансон (36) и Карл-Энтони Таунс (34). У хозяев 33 очка на счету Девина Букера.

«Никс» одержали четвертую победу подряд и занимают третье место в таблице Восточной конференции — 9 побед в 15 матчах. «Финикс» потерпел пятое поражение подряд и находится на 8-й строчке таблицы «Запада» (9 побед и 7 поражений).

НБА. Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Нью-Йорк» — 122:138 (28:44, 30:32, 35:34, 29:28)

21 ноября. Финикс. «Footprint Center»