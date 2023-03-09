44 очка Букера помогли «Финиксу» обыграть «Оклахому»

Сегодня, 07:20
«Финикс» обыграл «Оклахому» в матче регулярного чемпионата НБА — 132:101. «Санс» одержали четвертую победу подряд.
«Денвер» на своем паркете проиграл «Чикаго» — 96:117. «Буллз» прервали четырехматчевую победную серию «Наггетс».
НБА
Регулярный чемпионат
«Денвер» — «Чикаго» — 96:117 (29:25, 23:26, 24:36, 20:30)
Д: Йокич (18 + 12 подборов), Гордон (17), Портер (12).
Ч: Лавин (29), Вучевич (25 + 15 подборов), Уильямс (18), Дерозан (17).
«Финикс» — «Оклахома-Сити» — 132:101 (34:21, 26:31, 44:28, 28:21)
Ф: Букер (44), Росс (24), Пол (18), Эйтон (12).
О: Уотерс (23), Мэнн (14), Дженг (12).