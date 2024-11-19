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Сегодня, 07:48

«Орландо» обыграл «Финикс» и одержал шестую победу кряду

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Финикс» дома проиграл «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 99:109.

Самым результативным игроком матча стал форвард гостей Франц Вагнер, набравший 32 очка.

«Орландо» одержал шестую победу подряд и поднялся на третье место в Восточной конференции НБА. «Финикс» потерпел четвертое поражение кряду и идет пятым на «Западе».

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Орландо» — 99:109 (22:26, 26:38, 20:20, 31:25)

Ф: Джонс (18 очков), Аллен (17), Букер (17)

О: Вагнер (32), Блэк (20), Битадзе (17+10 подборов)

19 ноября. Финикс. «Footprint Center».

Баскетбол
НБА
БК Орландо Мэджик
БК Финикс Санс

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