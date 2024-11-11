«Сакраменто» в овертайме обыграл «Финикс»

«Финикс» на своем паркете проиграл «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:127 ОТ. «Кингз» прервали семиматчевую победную серию «Санс».

Форвард «Кингз» Демар Дерозан набрал 34 очка и стал самым результативным игроком встречи.

«Финикс» с результатом 8-2 занимает 3-е место в Западной конференции. «Сакраменто» располагается на 7-й строчке — 6-4.

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Сакраменто» — 118:127 ОТ (31:36, 22:24, 29:19, 29:32, 7:16)

Ф: Бил (28), Букер (23 + 12 передач), Джонс (22).

С: Дерозан (34), Фокс (21 + 11 подборов), Сабонис (20 + 13 подборов), Хертер (17).