Дабл-дабл Вембаньяма помог «Сан-Антонио» обыграть «Финикс»

«Финикс» на своем паркете проиграла «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:132. «Санс» потерпели второе поражение подряд.

Самым результативным игроком встречи стал Виктор Вемабаньяма, оформивший дабл-дабл — 38 очков и 10 подборов.

«Сан-Антонио» с результатом 3-2 идет на 8-й строчке в Западной конференции. «Финикс» располагается на 11-м месте — 2-3.

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Сан-Антонио» — 121:132 (20:39, 35:36, 34:28, 32:29)

Ф: Букер (31 + 10 подборов + 13 передач), Дюрант (28), Аллен (16),.

С: Вембаньяма (38 + 10 подборов), Коллинз (19), Васселл (17).