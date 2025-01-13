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Сегодня, 07:28

«Финикс» на своем паркете победил «Шарлотт»

Сергей Разин
корреспондент
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«Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА дома обыграл «Шарлотт» со счетом 120: 113.

Самым результативным на паркете стал защитник «Санс» Девин Букер, набравший 29 очков. У «Хорнетс» защитник Ламело Болл набрал 25 очков.

«Финикс» с 19 победами в 38 матчах занимает 11-е место в Западной конференции, «Шарлотт» с 8 победами в 36 играх — на 13-й строчке «Востока»

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Шарлотт» — 120:113 (28:34, 34:28, 31:36, 27:15)
13 января. Финикс. «Footprint Center».

«Юта» — «Бруклин» — 112:111 ОТ (26:27, 23:21, 36:30, 17:24, 10:9)
13 января. Солт-Лейк-Сити. «Vivint Arena».

НБА
БК Финикс Санс
БК Шарлотт Хорнетс
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