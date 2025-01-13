«Финикс» на своем паркете победил «Шарлотт»

Сегодня, 07:28
«Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА дома обыграл «Шарлотт» со счетом 120: 113.
Самым результативным на паркете стал защитник «Санс» Девин Букер, набравший 29 очков. У «Хорнетс» защитник Ламело Болл набрал 25 очков.
«Финикс» с 19 победами в 38 матчах занимает 11-е место в Западной конференции, «Шарлотт» с 8 победами в 36 играх — на 13-й строчке «Востока»
НБА
Регулярный чемпионат
«Финикс» — «Шарлотт» — 120:113 (28:34, 34:28, 31:36, 27:15)
13 января. Финикс. «Footprint Center».
«Юта» — «Бруклин» — 112:111 ОТ (26:27, 23:21, 36:30, 17:24, 10:9)
13 января. Солт-Лейк-Сити. «Vivint Arena».