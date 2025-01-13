«Финикс» на своем паркете победил «Шарлотт»

«Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА дома обыграл «Шарлотт» со счетом 120: 113.

Самым результативным на паркете стал защитник «Санс» Девин Букер, набравший 29 очков. У «Хорнетс» защитник Ламело Болл набрал 25 очков.

«Финикс» с 19 победами в 38 матчах занимает 11-е место в Западной конференции, «Шарлотт» с 8 победами в 36 играх — на 13-й строчке «Востока»

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Шарлотт» — 120:113 (28:34, 34:28, 31:36, 27:15)

13 января. Финикс. «Footprint Center».

«Юта» — «Бруклин» — 112:111 ОТ (26:27, 23:21, 36:30, 17:24, 10:9)

13 января. Солт-Лейк-Сити. «Vivint Arena».