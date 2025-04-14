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14 апреля, 23:31

«Финикс» уволил главного тренера Буденхольцера после одного сезона в клубе

Алина Савинова
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Клуб НБА «Финикс» отправил в отставку главного тренера Майка Буденхольцера.

55-летний специалист работал в команде с мая 2024 года. У него был заключен пятилетний контракт с «Санз» на 50 миллионов долларов.

«Наша цель — соревноваться на самом высоком уровне, но мы не оправдали ожиданий в этом сезоне. Наши болельщики заслуживают лучшего. Необходимы перемены», — говорится в заявлении клуба.

По информации ESPN, между Буденхольцером и игроками команды возникла проблема взаимопонимания, что повлияло на решение руководства об увольнении тренера.

«Финикс» одержал 36 побед при 46 поражениях в сезоне-2024/25 и занял 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Баскетбол
НБА
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