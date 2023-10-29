«Финикс» победил «Юту» благодаря 26 очкам Дюранта

«Финикс» дома победил «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 126:104. Матч проходил в «Футпринт Центре» в Финиксе, штат Аризона.

«Санз» одержали вторую победу в трех матчах сезона. У «Джаз» — два поражения в трех матчах.

«Финикс» 1 ноября примет «Сан-Антонио», «Джаз» сыграет на выезде с «Денвером» 31 октября.

НБА. Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Юта» — 126:104 (37:27, 29:23, 40:28, 20:26)

Ф: Дюрант (26+7 передач), Гордон (21 очко), Аллен (17 очков).

Ю: Маркканен (19), Секстон (14), Фонтеккио (13).

29 октября. Финикс. «Footprint Center».