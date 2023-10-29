Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Баскетбол

Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 07:32

«Финикс» победил «Юту» благодаря 26 очкам Дюранта

Руслан Минаев
Telegram Дзен

«Финикс» дома победил «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 126:104. Матч проходил в «Футпринт Центре» в Финиксе, штат Аризона.

«Санз» одержали вторую победу в трех матчах сезона. У «Джаз» — два поражения в трех матчах.

«Финикс» 1 ноября примет «Сан-Антонио», «Джаз» сыграет на выезде с «Денвером» 31 октября.

НБА. Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Юта» — 126:104 (37:27, 29:23, 40:28, 20:26)

Ф: Дюрант (26+7 передач), Гордон (21 очко), Аллен (17 очков).

Ю: Маркканен (19), Секстон (14), Фонтеккио (13).

29 октября. Финикс. «Footprint Center».

НБА
БК Финикс Санс
БК Юта Джаз
0
Читайте также
Темнокожая фигуристка выбрала программу против расизма и за BLM. Но что-то пошло не так
«Вашингтон» по буллитам обыграл «Миннесоту» в НХЛ
Российские военные уничтожили два Leopard и два Bradley
Al Jazeera сообщил об усилении бомбардировки у лагеря беженцев Джабалия
Разбившая семью британского миллионера украинка развелась с мужем
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Баскетболист Саймонс выбыл на срок от 4-6 недель