Форвард «Бруклина» Ти Джей Уоррен о первой игре за 2 года: «Это было словно сон»

Форвард «Бруклина» Ти Джей Уоррен рассказал о своих чувствах после первого за два года выхода на площадку

Форвард «Бруклина» Ти Джей Уоррен поделился эмоциями после первого за два года выхода на площадку. В матче против «Торонто» игрок провел чуть более 16 минут и набрал 10 очков и сделал 4 подбора.

«Я говорил кому-то на трибунах, что это было как сон. Как только я вышел на площадку, меня словно осенило: «Вау, этот момент действительно настал». Было очень круто вновь сыграть в баскетбол и посоревноваться с парнями», — сказал Уоррен после игры.

28-летний форвард не играл с декабря 2020 года из-за осложнений после перелома левой стопы. Летом он получил от «Бруклина» минимальный контракт на сезон-2022/23.

В своем последнем полноценном сезоне в НБА (2019/20) Уоррен набирал в среднем по 19,8 очка, 4,2 подбора и 1,2 перехвата.