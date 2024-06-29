Дрэймонд Грин: «Бронни Джеймс проявит себя лучше, чем многие на драфте-2024»

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин положительно оценил выбор Бронни Джеймса на драфте НБА-2024.

«Лейкерс» выбрали сына Леброна Джеймса под 55-м номером.

«Я действительно считаю, что Бронни на профессиональном уровне проявит себя лучше, чем многие на драфте-2024. У него есть атлетизм, баскетбольный IQ. Этот парень много работает — у него ДНК Леброна Джеймса. Ожидаю, что у него есть шанс стать игроком ротации в течение следующих двух лет», — цитирует Грина FadeawayWorld.

Бронни, которому в октябре исполнится 20 лет, в прошлом сезоне выступал в студенческой лиге NCAA за Университет Южной Калифорнии. В 25 матчах он в среднем набирал 4,8 очка, 2,8 подбора и 2,1 результативной передачи за 19 минут игрового времени.