Дрэймонд Грин об обмене Криса Пола: «Мне он не нравится, но я его уважаю»

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин поделился мнением об обмене Криса Пола. Ранее экс-игрок «Финикса» был обменян в «Вашингтон», который договорился о переходе 38-летнего ветерана в «Уорриорз». «Уизардс» получат взамен Джордана Пула.

«Мне вообще не нравится Крис Пол, но я уважаю его хастл и его IQ. Он чертовски умен. С возрастом вы начинаете понимать «Этот парень может поймать вас в определенный момент». Я думаю он сыграется со Стефом, но черт возьми, иногда он будет очень холоден к нему», — цитирует игрока Marca.

Пол провел 18 сезонов в НБА, он 12 раз участвовал в Матче звезд лиги и 11 раз попадал в сборную сезона.