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Грин о своем будущем в «Голден Стэйт»: «Я игрок «Уорриорз», и мы пытаемся выиграть чемпионат»

Грин рассказал о своем будущем в «Голден Стэйт»
Руслан Минаев

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин рассказал, каким он видит свое будущее в клубе.

7 октября в социальных сетях появилось видео драки Грина и защитника «Уорриорз» Джордана Пула на тренировке «Голден Стэйт». На камеру попал момент, как Грин ударил Пула и отправил его в нокаут.

«Мое представление будущего в клубе такое, что я игрок «Уорриорз» в предстоящем сезоне и пытаюсь выиграть чемпионат. Мой контракт действует до 2024 года, если я воспользуюсь опцией.

Что касается мыслей о продлении контракта, то я перед тренировочным лагерем говорил, что не ожидаю, что мы договоримся сейчас. Но это не означает, что я уйду», — цитирует Грина Sports Illustrated.

Ранее сообщалось, что «Уорриорз» не стали отстранять игрока после этого инцидента.

БК Голден Стэйт Уорриорз
Дрэймонд Грин
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