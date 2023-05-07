Леброн Джеймс дал совет молодым игрокам во время матчей плей-офф: «Не лезьте в соцсети»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс дал совет молодым игрокам после третьего матча второго раунда плей-офф НБА против «Голден Стэйт» (127:97).

«Не лезьте в социальные сети. Молодым парням, которые еще не участвовали в плей-офф или не имеют большого опыта, нужно просто держаться подальше от телевизора и социальных сетей. Если ты выигрываешь, то все резко становятся лучшими игроками в мире. Если проигрываешь — тебя поливают грязью. Все просто. И если смотрите другие матчи плей-офф, выключайте звук или ставьте музыку на заднем плане, я так делаю», — сказал Джеймс на пресс-конференции после игры.

Счет в серии 2-1 в пользу «Лейкерс». Четвертый матч пройдет 9 мая и начнется в 5.00 мск.