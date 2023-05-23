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Сегодня, 10:23

Леброн Джеймс: «Мне предстоит много подумать о своем будущем в баскетболе»

Руслан Минаев
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о вылете из плей-офф НБА. «Лос-Анджелес» разгромно проиграл «Денверу» со счетом 0-4 в серии.

На пресс-конференции после 4-го матча Джеймс заявил, что ему предстоит подумать о своем дальнейшем пути в баскетболе.

Ранее Bleacher Report сообщил, что 38-летний баскетболист рассматривает вариант с завершением карьеры.

«Могу сказать, что этот год не был успешным, потому что на этом этапе моей карьеры я играю только ради чемпионства. Я не получают удовольствия от попадания в финал конференции. Я уже играл на этой стадии, много раз. Я не получаю удовольствия, зная, что не могу быть участником финала.

Посмотрим, что будет нас ждать в будущем. Не знаю, не знаю… Мне о многом предстоит подумать, честно признаться. О многом нужно подумать. О моем дальнейшем пути в баскетболе. Мне есть о чем подумать», — сказал Джеймс после игры.

Ранее Джеймс заявлял, что свой последний сезон проведет в одной команде с сыном — 17-летним Бронни Джеймсом.

баскетбол
НБА
БК Денвер Наггетс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
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