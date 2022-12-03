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НБА

Сегодня, 09:13

Миддлтон сыграл за «Милуоки» впервые за 8 месяцев

Руслан Минаев
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Форвард «Милуоки» Крис Миддтон вернулся на паркет впервые с апреля. Он сыграл в матче регулярного чемпионата НБА против «Лейкерс» (129:133).

30-летний форвард получил растяжение связки колена 20 апреля в матче против «Чикаго».

«Очень здорово вернуться, где ребята соревнуются, играют. Просто целый спктр эмоций. За последние несколько месяцев я многое пережил — счастье, грусть, тревогу. Избавиться от всех этих нервов, участвуя в игре, было довольно приятно», — сказал один из лидеров «Милуоки».

Миддлтон сыграл 27 минут, набрал 17 очков и сделал 7 передач.

БК Милуоки Бакс
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