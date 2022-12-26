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Форвард «Милуоки» Миддлтон пропустит рождественский матч с «Бостоном»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Форвард «Милуоки» Крис Миддлтон не сможет сыграть в матче регулярного чемпионата против «Бостона», сообщает журналист Джамал Коллер со ссылкой на главного тренера «Бакс» Майка Буденхольцера.

31-летний американец все еще не восстановился от травмы колена, из-за которой он пропустил четыре предыдущих встречи команды.

В сезоне-2022/23 Миддлтон принял участие в 7 матчах, набирая в среднем 11,1 очка, 2,6 подбора и 4,4 передачи за игру.

Матч «Бостон» — «Милуоки» состоится сегодня, 26 декабря и начнется в 1.00 (мск).

БК Бостон Селтикс
БК Милуоки Бакс
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