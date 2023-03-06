Адетокунбо совершил хитрость ради оформления трипл-дабла в матче с «Вашингтоном»: «Я сыграл умно»

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо совершил хитрость ради оформления трипл-дабла в матче против «Вашингтона» (117:111).

За несколько секунд до конца встречи грек, пройдя к кольцу соперника без опеки, бросил мяч в дужку кольца, совершив затем подбор. Таким образом, Адетокунбо оформил трипл-дабл в матче — 23 очка, 10 подборов и 13 передач.

«Я понимал, что в той ситуации лучше было не набирать очки, придержать мяч... В общем, я сыграл умно. Можно сказать, украл этот трипл-дабл», — сказал Адетокунбо после матча.