Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Баскетбол

Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

1 октября, 19:59

Форвард «Нью-Орлеана» Лэрри Нэнс-младший договорился с клубом о продлении контракта

Мария Гусева

Форвард «Нью-Орлеана» Лэрри Нэнс-младший договорился с клубом о продлении контракта, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

По информации источника, новая сделка рассчитана на два сезона и 21,6 миллиона долларов.

Текущее соглашение игрока заканчивалось летом 2023 года. Таким образом, суммарно Нэнс заработает 31,3 миллиона долларов за три года.

Игрок является сыном Лэрри Нэнса, который выступал на профессиональном уровне за «Финикс Санз» и «Кливленд Кавальерс», трижды выступал в Матче всех звезд, а также выигрывал Конкурс по броскам сверху НБА.

0
Читайте также
Гашеку лучше заняться делом, а не русофобским популизмом. Чешский хоккей слабеет с каждым днем
Анатолий Карпов: «Русофобия достигла высшего предела. В Европе и Америке она на уровне геноцида»
Гендиректор МАГАТЭ посетит Москву и Киев на следующей неделе
Полянский сообщил о скандале на заседании СБ ООН по «Северным потокам»
Глава минобороны ФРГ Ламбрехт прибыла с необъявленным визитом в Одессу
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Дончич — о шансах «Далласа» стать чемпионами НБА: «Мы просто должны верить»

«Мемфис» продлил контракт с центровым Адамсом