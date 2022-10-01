Форвард «Нью-Орлеана» Лэрри Нэнс-младший договорился с клубом о продлении контракта

Форвард «Нью-Орлеана» Лэрри Нэнс-младший договорился с клубом о продлении контракта, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

По информации источника, новая сделка рассчитана на два сезона и 21,6 миллиона долларов.

Текущее соглашение игрока заканчивалось летом 2023 года. Таким образом, суммарно Нэнс заработает 31,3 миллиона долларов за три года.

Игрок является сыном Лэрри Нэнса, который выступал на профессиональном уровне за «Финикс Санз» и «Кливленд Кавальерс», трижды выступал в Матче всех звезд, а также выигрывал Конкурс по броскам сверху НБА.