Форвард «Сан-Антонио» Джонсон повторил достижение Тима Данкана

Сегодня, 08:46
Форвард «Сан-Антонио» Келдон Джонсон набрал 32 очка и сделал 7 подборов в матче регулярного чемпионата НБА против «Хьюстона» (118:109).
Таким образом, 23-летний баскетболист сделал 30+5 в пятый раз за свою карьеру. Джонсон стал вторым игроком в истории клуба, который набрал 30+5 минимум пять раз до достижения 24 лет.
В этом сезоне форвард в среднем за игру набирает 20,9 очко, делает 5,2 подбора и отдает 3 передачи.
«Сан-Антонио» в этом сезоне НБА одержал 7 побед в 25 матчах и занимает последнее место в Западной конференции.