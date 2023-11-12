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Сегодня, 07:05

Келли Убре сбила машина — состояние форварда «Филадельфии» оценивается как стабильное

Руслан Минаев
Келли Убре.
Фото USA Today Sports
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Форварда «Филадельфии» Келли Убре сбила машина, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Инцидент произошел сегодня ночью в Филадельфии, штат Пенсильвания возле дома игрока. На данный момент Убре находится в больнице, его состояние оценивается как стабильное.

Ожидается, что форвард пропустит значительное количество времени из-за полученных травм.

Для 27-летнего Убре этот сезон стал дебютным в «Филадельфии». В 8 стартовых матчах он набирал в среднем 16,3 очка и 5,1 подбора за 29 минут.

НБА
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
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