Фридзон назвал чушью введение четырехочковых бросков в баскетболе

Бронзовый призер Олимпийских игр Виталий Фридзон заявил, что введение четырехочковых бросков в баскетболе является чушью.

«Это чушь, баскетболу это не нужно. Игра сильно изменится, думаю, в Европе и НБА такого не произойдет. Филиппинская лига же просто захотела напомнить о себе. Никто о них не слышал, а теперь только и разговаривают из-за этих четырехочковых», — цитирует Фридзона ТАСС.

Ранее американский баскетболист филиппинской команды «Мералко Болтс» Крис Банчеро стал автором первого в истории четырехочкового броска.