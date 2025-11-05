Гилджес-Александер стал вторым игроком в НБА, набравшим минимум 20 очков в 80 матчах подряд

Канадский разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер стал вторым игроком в истории НБА, набравшим минимум 20 очков в 80 матчах подряд.

В гостевом матче регулярного чемпионата НБА против «Лос-Анджелес Клипперс» (126:107), баскетболист завершил игру с 30 очками. До него подобную серию удавалось держать только Уилтону Чемберлену: 126 матчей (1961-1963) и 92 матча (1963-1964). После Гилджеса-Александера по этому показателю идет Оскар Робертсон — 79 матчей (1963-1964).

27-летний Гилджес-Александер был выбран «Шарлотт Хорнетс» на драфте НБА 2018 года под 11-м номером. В 2019 году он перешел в «Оклахому» в результате обмена из «Клипперс».