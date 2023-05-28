Главный тренер «Бостона» Маззулла об эмоциях перед седьмым матчем с «Майами»: «Ничего такого»

Главный тренер «Бостона» Джо Маззулла ответил на вопрос, о чем он подумал сразу после победного броска защитника «Селтикс» Деррика Уайта в шестом матче финальной серии Восточной конференции НБА.

«Да ничего такого. Седьмой матч. Наши ребята проявили невероятную психологическую устойчивость. Вот в чем секрет», — сказал Маззулла после игры.

Ранее мнением о седьмом матче серии поделился главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра.

«Бостон» может стать первой командой в истории НБА, которая смогла отыграться проигрывая 0-3 в серии.

Седьмой матч состоится 30 мая в Бостоне. Начало — в 3.30 мск.