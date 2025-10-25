Главный тренер «Бруклина» Фернандес об игре Демина: «Я действительно горжусь им»

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес после игры регулярного чемпионата НБА против «Кливленд Кавальерс» (124:131) высказал мнение об игре 19-летнего российского защитника Егора Демина.

«Он готов выполнять свою работу. Как видно по статистике — четыре передачи, шесть подборов, девять очков и пять реализованных трехочковых. Но для меня количество забитых мячей не так важно, мне важна его нацеленность на игру. Он бросает, и я каждый раз уверен, что мяч обязательно попадет в кольцо. Конечно, из минусов — четыре потери, но такое случается. Сейчас у этих ребят игра идет на очень высокой скорости, и это нормально для молодых баскетболистов.

Но я действительно горжусь им. Теперь важно, сможет ли он сделать следующий шаг, как он будет расти дальше. Он провел на площадке 24 минуты — это отлично, но этого недостаточно. Сможешь ли ты повторить это? Сможешь ли сыграть еще лучше? Именно такой подход мы будем требовать и от всех наших молодых игроков», — цитирует Фернандеса ClutchPoints.

Во втором матче сезона Демин провел на площадке 25 минут, набрал 9 очков, сделал 6 подборов и 4 передачи. При этом его команда проиграла на старте регулярного чемпионата второй матч подряд.

«Бруклин» выбрал 19-летнего россиянина под восьмым номером драфта НБА-2025.