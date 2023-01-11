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Сегодня, 11:10

Стив Керр: «Карри снова почувствовал игру, во втором тайме он был очень хорош»

Алина Савинова
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Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр прокомментировал возвращение разыгрывающего защитника Стефена Карри в строй команды.

«Без Стефена нам удалось установить отличный рекорд. Честь ребятам за то, что они выстояли в защите. Карри снова почувствовал игру, во втором тайме он был очень хорош, и это положительный момент, потому что сложно вернуться после таких травм», — приводит Marca слова Керра.

Карри пропустил 11 игр регулярного чемпионата НБА из-за подвывиха левого плеча. В первом матче после возвращения, в котором его команда встретилась с «Финиксом» (113:125), баскетболист набрал 24 очка.

Источник: https://www.marca.com/baloncesto/nba/2023/01/11/63be66ef22601d7c1d8b459b.html
БК Голден Стэйт Уорриорз
Стефен Карри
Стив Керр
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