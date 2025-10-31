Видео
31 октября, 12:15

Главный тренер «Оклахомы» Дэйно — о больном раком Топиче: «Он отлично справляется, учитывая обстоятельства»

Павел Лопатко

Главный тренер «Оклахомы» Марк Дэйно рассказал, что защитник Никола Топич, у которого диагностировали рак яичек, находится в относительно хорошем настроении.

«Он отлично справляется, учитывая обстоятельства, что неудивительно. В свои 20 лет никто не обладает большей зрелостью, дисциплиной и твердостью, чтобы справиться с подобной ситуацией, чем он.

Инстинкты наших игроков, их искренность и характер — это то, на что они опираются во всех незнакомых ситуациях.

И именно поэтому я так уверен в окружении Николы, когда он проходит через это, потому что наша раздевалка великолепна в любых ситуациях, и они справятся с этим так же, как и он», — цитирует Дэйно ESPN.

Сейчас сербский баскетболист проходит курс химиотерапии.

