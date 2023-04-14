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Сегодня, 10:58

Главный тренер «Сакраменто» Майк Браун стал специалистом года по мнению ассоциации тренеров НБА

Руслан Минаев
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Главный тренер «Сакраменто» Майк Браун получил награду специалиста года по мнению ассоциации тренеров НБА по итогам регулярного чемпионата. Участие в голосовании принимали наставники всех клубов лиги.

«Сакраменто» под руководством Брауна занял третье место в Западной конференции с 48 победами в 82 матчах. Команда впервые с 2006 года вышла в плей-офф НБА. В первом раунде «Кингз» встретятся с «Голден Стэйт».

Последние два сезона лучшим специалистом года становился наставник «Финикса» Монти Уильямс.

НБА
БК Сакраменто Кингз
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