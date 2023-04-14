Главный тренер «Сакраменто» Майк Браун стал специалистом года по мнению ассоциации тренеров НБА

Главный тренер «Сакраменто» Майк Браун получил награду специалиста года по мнению ассоциации тренеров НБА по итогам регулярного чемпионата. Участие в голосовании принимали наставники всех клубов лиги.

«Сакраменто» под руководством Брауна занял третье место в Западной конференции с 48 победами в 82 матчах. Команда впервые с 2006 года вышла в плей-офф НБА. В первом раунде «Кингз» встретятся с «Голден Стэйт».

Последние два сезона лучшим специалистом года становился наставник «Финикса» Монти Уильямс.