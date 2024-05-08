Гобер признан лучшим защитником сезона в НБА

Центровой «Миннесоты» Руди Гобер признан лучшим защитником НБА в сезоне-2023/24, сообщает пресс-служба лиги. Его защитный рейтинг — 104,4 (в среднем за игру он делал 2,1 блок-шота).

31-летний француз в голосовании набрал 433 балла, получив 72 из 100 первых мест. Он обошел центрового «Сан-Антонио» Виктора Вембаньяму (245 баллов) и центрового «Майами» Бэма Адебайо (91).

Гобер четвертый раз за карьеру выиграл эту награду и повторил рекорд лиги. Он становился ее обладателем также в 2018, 2019 и 2021 годах. Ранее четыре раза обладателями данной награды становились только Дикембе Мутомбо и Бен Уоллес.