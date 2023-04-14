Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Баскетбол

Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 09:19

Гобер вернулся в расположение «Миннесоты» после отстранения за стычку с одноклубником

Мария Гусева
Telegram Дзен

Центровой «Миннесоты» Руди Гобер вернулся в расположение команды после отстранения из-за стычки с одноклубником Кайлом Андерсоном, сообщает ESPN.

Инцидент произошел в матче регулярного чемпионата НБА против «Нью-Орлеана» (113:108). Во время тайм-аута между игроками произошел спор, после чего Гобер нанес удар в грудь Андерсону. Баскетболистов развели в разные стороны. После произошедшего Гобера отправили домой. Позднее центровой принес извинения за свое поведение. Впоследствии Гобера отстранили на матч плей-ин против «Лейкерс» (102:108).

«Мы оба извинились друг перед другом, идем дальше. Это жизнь, — цитирует ESPN Гобера. - Все по-другому, когда миллионы людей смотрят видео и делают выводы о том, что произошло, но мы не можем это контролировать. Зато мы можем контролировать уважение, которое испытываем друг к другу. Кайл все еще мой брат. Иногда вы ссоритесь со своей семьей. Иногда вы ссоритесь с людьми, которых вы очень любите и уважаете. Это жизнь. Ошибки случаются, но ты растешь и двигаешься дальше».

Баскетболист сообщил, что полностью не восстановился после травмы, поэтому неизвестно, примет ли участие в матче против «Оклахомы», который пройдет 14 апреля.

НБА
БК Миннесота Тимбервулвз
0
Читайте также
В «Трактор» приедет канадский вратарь. В 2015-м он лишил Россию золота МЧМ
Обаме — белый флаг! ВАДА после России взялось за Африку
Школьница сбежала от насильника в Санкт-Петербурге
«Нафтогаз» сообщил о решении суда в Гааге обязать РФ выплатить $5 млрд за активы в Крыму
Песков отверг идею сделать Черное море водами НАТО
ФНС опубликовала перечень автомобилей, подпадающих под налог на роскошь
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Миддлтон возобновил тренировки и может сыграть в плей-офф НБА

Леброн Джеймс назвал сильные стороны лидеров «Мемфиса»: «Я думал о них больше одной минуты»