«Голден Стэйт» обыграли «Даллас», у Карри 21 очко

«Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА обыграли «Даллас» со счетом 119:113.

Самым результативным на паркете стал защитник «Маверикс» Спенсер Динвидди, набравший 25 очков. У защитника «Уорриорз» Стефена Карри 21 очко.

После этого матча «Голден Стэйт» с 27 победами занимают восьмое место в Западной конференции, «Даллас» с 28 победами — на шестой строчке.

НБА

Регулярный сезон

«Голден Стэйт» — «Даллас» — 119:113 (40:23, 33:35, 29:28, 17:27)

«Денвер» — «Атланта» — 128:108 (35:30, 35:22, 27:34, 31:22)

5 февраля