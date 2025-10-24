«Голден Стэйт» в овертайме обыграл «Денвер», Карри набрал 42 очка

«Голден Стэйт» выиграл у «Денвера» в матче регулярного чемпионата НБА — 137:131 ОТ.

Форвард «Наггетс» Аарон Гордон набрал 50 очков и стал самым результативным игроком встречи.

У «Уорриорз» самым результативным игроком стал разыгрывающий защитник Стефен Карри, который набрал 42 очка и в конце четвертой четверти трехочковым броском перевел игру в овертайм.

«Голден Стэйт» одержали вторую победу в двух матчах на старте сезона и идут на 3-й строчке в Западной конференции. «Денвер» идет 11-м (это была первая игра команды в этой регулярке).

НБА

Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Денвер» — 137:131 ОТ (27:31, 34:39, 33:24, 26:26, 17:11)

Г: Карри (42), Батлер (21), Куминга (14), Др. Грин (13), Хорфорд (13).

Д: Гордон (50), Дж. Мюррэй (25 + 10 передач), Йокич (21 + 13 подборов + 10 передач).