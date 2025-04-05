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НБА

5 апреля, 07:34

«Денвер» проиграл «Голден Стэйт», Йокич оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
Никола Йокич.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Голден Стэйт» на своем паркете выиграл у «Денвера» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:104. «Наггетс» потерпели третье поражение подряд.
Центровой гостей Никола Йокич оформил дабл-дабл — 33 очка и 12 подборов.

«Голден Стэйт» с результатом 46-31 идет на 5-м месте в Западной конференции. «Денвер» идет на 4-й строчке — 47-31.

НБА

Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Денвер» — 118:104 (34:44, 32:16, 30:24, 22:20)

Г: Карри (36), Подземски (26), Батлер (19).

Д: Йокич (33 + 12 подборов), Портер (23), К. Браун (16), Гордон (15).

Баскетбол
НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Денвер Наггетс
Никола Йокич
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