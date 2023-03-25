0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 07:36

46 очков Эмбиида не спасли «Филадельфию» от поражения в матче с «Голден Стэйт»

Иван Торопцев
Корреспондент
Telegram Дзен

«Филадельфия» проиграла «Голден Стэйт» на выезде в матче регулярного чемпионата НБА — 112:120.

Самым результативным игроком встречи стал центровой гостей Джоэл Эмбиид, набравший 46 очков.

В параллельных матчах «Портленд» уступил «Чикаго» (96:124), а «Сакраменто» победил «Финикс» (135:127).

НБА

Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Филадельфия» — 120:112 (23:27, 32:26, 24:35, 41:24)

Г: Пул (33), Карри (29), Томпсон (21)

Ф: Эмбиид (46), Харрис (23), Макси (21)

«Портленд» — «Чикаго» — 96:124 (26:26, 19:35, 27:33, 24:30)

П: Шарп (24), Уотфорд (15), Уокер (14)

Ч: Лавин (33), Вучевич (23 + 15 подборов), Уайт (19)

«Сакраменто» — «Финикс» — 135:127 (24:30, 32:37, 45:26, 34:34)

С: Хьюртер (29), Сабонис (27 + 9 подборов + 9 передач), Барнс (23)

Ф: Букер (32), Росс (30), Ландейл (17)

БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
2
Обсудить
Читайте также
Глава МОК Бах выступил против принципа «коллективной вины» российских спортсменов
Еще один рекорд Овечкина! Никто не забивал по 40 голов за сезон чаще
Миссия ООН выявила 25 случаев расправы над пленными из России со стороны ВСУ
Брата Чулпан Хаматовой исключили из труппы «Современника»
Эксперт рассказал о смертности мужчин в России
Свекла — очиститель: какие продукты замедляют старение
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» победить «Юту»

«Лейкерс» обыграли «Оклахому» и одержали третью победу подряд