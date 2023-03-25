46 очков Эмбиида не спасли «Филадельфию» от поражения в матче с «Голден Стэйт»

«Филадельфия» проиграла «Голден Стэйт» на выезде в матче регулярного чемпионата НБА — 112:120. Самым результативным игроком встречи стал центровой гостей Джоэл Эмбиид, набравший 46 очков. В параллельных матчах «Портленд» уступил «Чикаго» (96:124), а «Сакраменто» победил «Финикс» (135:127). НБА Регулярный чемпионат «Голден Стэйт» — «Филадельфия» — 120:112 (23:27, 32:26, 24:35, 41:24) Г: Пул (33), Карри (29), Томпсон (21) Ф: Эмбиид (46), Харрис (23), Макси (21) «Портленд» — «Чикаго» — 96:124 (26:26, 19:35, 27:33, 24:30) П: Шарп (24), Уотфорд (15), Уокер (14) Ч: Лавин (33), Вучевич (23 + 15 подборов), Уайт (19) «Сакраменто» — «Финикс» — 135:127 (24:30, 32:37, 45:26, 34:34) С: Хьюртер (29), Сабонис (27 + 9 подборов + 9 передач), Барнс (23) Ф: Букер (32), Росс (30), Ландейл (17)