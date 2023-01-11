«Голден Стэйт» проиграл «Финиксу», Карри вернулся после травмы и набрал 24 очка

«Голден Стэйт» проиграл «Финиксу», Карри вернулся после травмы и набрал 24 очка

«Голден Стэйт» дома уступил «Финиксу» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:113.

В составе «Санс» 26 очков на счету Микала Бриджеса, экс-игрок «ГСВ» Дэмион Ли набрал 22 очка, включая 14 из 14 с линии штрафных.

У «Уорриорз» 29 очков на счету Клэя Томпсона. Стеф Карри, который вернулся после травмы, набрал 24 очка.

В другом матче «Орландо» обыграл на выезде «Портленд» — 109:106.

В составе «Мэджик» больше всех набрал Франц Вагнер — 29 очков. У «Трэйл Блэйзерс» самым результативным игроком стал Дэмиен Лиллард — 30 очков.

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«Портленд» — «Орландо» — 106:109 (20:33, 30:17, 23:32, 33:27)

11 января. Портленд. «Moda Center».

«Голден Стэйт» — «Финикс» — 113:125 (26:31, 19:28, 34:39, 34:27)

11 января. Сан-Франциско. «Chase Center».