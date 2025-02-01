«Финикс» победил «Голден Стэйт»

«Финикс» на выезде обыграл «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 130:105.

У гостей больше всех очков набрал Девин Букер — 31. У хозяев по 17 очков на счету Моузеса Муди и Эндрю Уиггинса.

«Финикс» с 25 победами в 47 матчах занимает 9-е место в таблице Западной конференции. «Голден Стэйт» потерпел 24-е поражение в 48 играх — 11-е место.

«Клипперс» на выезде победил «Шарлотт» со счетом 112:104.

По 27 очков набрали защитник клуба из Лос-Анджелеса Норман Пауэлл и форвард «Хорнетс» Майлз Бриджес.

«Чикаго» победил «Торонто» в выездном матче — 122:106.

Защитник «Буллз» Коби Уайт набрал 25 очков и стал самым результативным игроком матча.