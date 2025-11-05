«Голден Стэйт» обыграл «Финикс», Уильямс оформил дабл-дабл

5 ноября, 09:01
«Голден Стэйт» обыграл «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:107.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Санс» Девини Букер, набравший 38 очков, также дабл-дабл оформил центровой Марк Уильямс — 16 очков, 16 подборов, 4 передачи.
У «Уорриорз» 28 очков набрал Стефен Карри.
НБА
Регулярный чемпионат
«Голден Стэйт» — «Финикс» — 118:107 (33:19, 35:30, 24:34, 26:24)
Г: Карри (28), Муди (24), Пост (14), Подзиемски (13), Хилд (12).
Ф: Букер (38), Аллен (16), Уильямс (16 + 16 подборов), Данн (10).
5 ноября. Сан-Франциско. «Chase Center».