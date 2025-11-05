Видео
НБА. Новости
5 ноября, 09:01

«Голден Стэйт» обыграл «Финикс», Уильямс оформил дабл-дабл

Сергей Ярошенко

«Голден Стэйт» обыграл «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:107.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Санс» Девини Букер, набравший 38 очков, также дабл-дабл оформил центровой Марк Уильямс — 16 очков, 16 подборов, 4 передачи.

У «Уорриорз» 28 очков набрал Стефен Карри.

НБА

Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Финикс» — 118:107 (33:19, 35:30, 24:34, 26:24)

Г: Карри (28), Муди (24), Пост (14), Подзиемски (13), Хилд (12).

Ф: Букер (38), Аллен (16), Уильямс (16 + 16 подборов), Данн (10).

5 ноября. Сан-Франциско. «Chase Center».

