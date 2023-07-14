«Хьюстон» переиграл «Голден Стэйт» в Летней лиге НБА

В Лас-Вегасе сегодня состоялись восемь матчей Летней лиги НБА.

«Чикаго» проиграл «Кливленду» (83:87), «Бруклин» в овертайме выиграл у «Торонто» (99:94 ОТ), «Хьюстон» переиграл «Голден Стэйт» (118:101), «Сакраменто» победил «Миннесоту» (93:80), «Атланта» оказалась сильнее «Филадельфии» (99:98), «Милуоки» уступил «Майами» (72:91), «Шарлотт» потерпел поражение от «Нью-Орлеана» (83:89), «Портленд» обыграл «Орландо» (88:71).

НБА

Летняя лига

«Чикаго» — «Кливленд» — 83:87 (19:29, 25:19, 25:20, 14:19)

«Атланта» — «Филадельфия» — 99:98 (21:22, 22:28, 25:25, 31:23)

«Торонто» — «Бруклин» — 94:99 ОТ (17:20, 17:28, 30:23, 27:20, 3:8)

«Милуоки» — «Майами» — 72:91 (14:20, 19:26, 16:20, 23:25)

«Голден Стэйт» — «Хьюстон» — 101:118 (29:30, 20:37, 25:23, 27:28)

«Нью-Орлеан» — «Шарлотт» — 89:83 (25:5, 14:19, 30:21, 20:28)

«Орландо» — «Портленд» — 71:88 (12:23, 7:22, 27:24, 25:19)

«Сакраменто» — «Миннесота» — 93:80 (21:16, 20:19, 24:22, 28:23)