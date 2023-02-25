42 очка Томпсона помогли «Голден Стэйт» победить «Хьюстон», «Финикс» обыграл «Оклахому»

Сегодня, 08:31
«Голден Стэйт» обыграл «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:101.
Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон, набравший 42 очка. Баскетболист реализовал 12 из 17 трехочковых и реализовал 6 из 6 штрафных бросков.
В параллельной встрече «Финикс» победил «Оклахому» — 124:115.
НБА
Регулярный сезон
«Голден Стэйт» — «Хьюстон» -116:101 (26:26, 40:23, 20:28, 30:24)
Г: Томпсон (42), Дивинченцо, Пул (оба — 15)
Х: Мартин (22), Вашингтон (15), Тэйт (14)
«Финикс» — «Оклахома» -124:115 (29:30, 36:30, 29:27, 30:28)
Ф: Букер (25), Пол (16), Окоги (15)
О: Джо (28), Уильямс (22), Дорт (17 + 10 подборов)