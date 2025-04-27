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Сегодня, 06:18

«Голден Стэйт» победил «Хьюстон» и вышел вперед в серии

Руслан Минаев
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«Голден Стэйт» дома обыграл «Хьюстон» в третьем матче первого раунда плей-офф НБА — 104:93.

У хозяев больше всех очков набрал Стефен Карри — 36 очков и 9 передач. У гостей самым результативным стал Фред Ванвлит — 17 очков.

«Уорриорз» повели в серии до четырех побед со счетом 2-1. Четвертый матч пройдет в Сан-Франциско в ночь на 29 апреля. Начало — в 05.00 мск.

НБА

Плей-офф

1/8 финала

«Голден Стэйт» — «Хьюстон» — 104:93 (18:22, 28:27, 23:22, 35:22)

27 апреля. Сан-Франциско. «Chase Center».

Счет в серии: 2-1

НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Хьюстон Рокетс
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