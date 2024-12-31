«Голден Стэйт» проиграл «Кливленду», Гарленд и Митчелл набрали 48 очков

«Голден Стэйт» дома уступил «Кливленду» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:95.

У гостей 48 очков на двоих набрали Дариус Гарленд (25) и Донован Митчелл (23).

«Уорриорз» занимают 9-е место в таблице Западной конференции — 16 побед и 16 поражений.

«Кливленд» одержал 11-ю победу в 12 последних матчах. «Кавальерс» лидируют в таблице Восточной конференции — 28 побед и 4 поражения.

НБА. Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Кливленд» — 95:113 (27:26, 11:20, 27:37, 30:30)

31 декабря. Сан-Франциско. «Chase Center».