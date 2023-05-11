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«Голден Стэйт» обыграли «Лейкерс» в пятом матче

Евгений Козинов
Корреспондент
11 мая. «Голден Стэйт» — «ЛА Лейкерс» — 121:106.
Фото USA Today Sports
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«Голден Стэйт» переиграл «Лейкерс» в пятом матче второго раунда плей-офф НБА — 121:106. «Уорриорз» сократили счет в серии — 2-3.

Разыгрывающий защитник Стефен Карри набрал 27 очков и стал самым результативным игроком встречи.

Шестой матч в серии состоится на паркете «Лейкерс» 12 мая. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Пятый матч

«Голден Стэйт» — «ЛА Лейкерс» — 121:106 (32:28, 38:31, 23:23, 28:24)

Г: Карри (27), Уиггинс (25), Др. Грин (20), Пэйтон (13).

Л: Джеймс (25), Дэвис (23), Расселл (15), Ривз (15), Шредер (14).

Счет в серии: 2-3.

баскетбол
НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
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