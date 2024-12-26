«Лейкерс» обыграли «Голден Стэйт», Леброн оформил дабл-дабл

«Лейкерс» на выезде переиграли «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:113. «Уорриорз» потерпели второе поражение подряд.

Разыгрывающий защитник «ГС» Стефен Карри набрал 38 очков. У лос-анджельской команды форвард Леброн Джеймс оформил дабл-дабл из 31 очка и 10 передач, а атакующий защитник Остин Ривз отметился трипл-даблом — 26 очков, 10 подборов и 10 передач.

«Лейкерс» с результатом 17-13 занимают 7-е место в Западной конференции. «Голден Стэйт» идет на 9-й строчке — 15-14.

НБА

Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «ЛА Лейкерс» — 113:115 (23:23, 29:32, 24:29, 37:31)

Г: Карри (38), Уиггинс (21 + 12 подборов), Куминга (14), Шредер (11), Джексон-Дэвис (11).

Л: Джеймс (31 + 10 передач), Ривз (26 + 10 подборов + 10 передач), Хатимура (18), Кристи (16).